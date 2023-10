L’aereo che manca

Msc chiude anche l’operazione Italo e rafforza la sua prima linea turistica.

La famiglia Aponte con una nota ha messo la parola fine anche a questa acquisizione ed ora potrebbe guardare con più serenità al trasporto aereo.



Il dossier Ita

Dopo la linea cargo, ora a Gianluigi Aponte non rimane infatti che riaprire il dossier Ita, come la politica sta chiedendo da tempo.



La liquidità per affrontare anche la partita della linea aerea non manca di certo, ma a questo punto diventa un’operazione strategica. Che una parte della politica vedrebbe con molta attenzione e soddisfazione.



Il Governo Meloni attraverso alcune figure importanti ha fatto intendere che l’intervento di Msc nella privatizzazione di Ita potrebbe tornare di moda. Allo stesso tempo va detto che l’armatore ha scartato seccamente l’ipotesi (di un rientro in pista per Ita) per lunghi mesi. Però nelle ultime settimane si è notata una timida riapertura. Forse una disponibilità almeno a sedersi al tavolo. Manca l’ultima pedina per completare lo scacchiere Msc.