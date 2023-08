Discorsi d’estate

Sono molteplici i temi dell’estate ’23, ma uno domina su tutti. Ora che siamo giunti alle ultime giornate di agosto appare chiaro che i primi indicatori di inizio luglio hanno colto nel segno. I prezzi su alcune mete hanno preso una brutta piega, con una corsa agli aumenti che in alcuni casi è andata ben oltre le previsioni. Inoltre le cancellazioni delle compagnie aeree non si sono fatte attendere, anche se a parere degli addetti ai lavori è andata meno peggio del previsto.

Sui prezzi però degli alberghi (e dei voli su alcune direttrici) si potrebbe aprire un capitolo infinito con tante destinazioni italiane che (forse non si sono accorti) hanno perso smalto e capacità di attrazione.



Le tariffe per i 3 e 4 stelle in alcune località hanno sfondato la linea del buonsenso, questo mentre il rapporto qualità/prezzo è rimasto inalterato.



A stagione finita sarà bene fare tutti quanti una bella analisi, perché senza strategie e una politica dei prezzi più equilibrata non si va distante.



Al netto dell’inflazione, dell’aumento delle materie prime e della tassazione elevata in troppi casi si è valicato il muro.