E’ uscito di scena con un’intervista dal sapore agrodolce. Fabio Lazzerini ha lasciato il timone di Ita dopo l’insediamento del nuovo cda. Lo stesso consiglio che in sostanza dovrà attendere il via libera della Ue per aprire le porte in seguito al nuovo ceo targato Lufthansa.

Il socio tedesco arriverà sulla plancia di comando in autunno con l’orario invernale alle porte. Ma dall’entrata in vigore del network di fine ottobre molte cose saranno più chiare e si capirà anche che linea Lh vorrà tenere su tante rotte europee.



Tornando a Lazzerini va detto che nella sua intervista rilasciata al Sole 24 Ore si è parlato molto del lavoro svolto nelle ultime stagioni, spiegando che il percorso è sempre stato condiviso con il Governo. Una sua uscita quindi all’insegna della diplomazia, arte che Lazzerini ha senza dubbio affinato nelle esperienze romane con Enit, Alitalia e Ita.



Stando a una news pubblicata da Lettera 43 l’ex ceo di Ita potrebbe tornare a Milano per andare a lavorare con il suo amico di vecchia data Luca Patanè. Ma non escludiamo neppure che possa rimanere nella Capitale. In questi anni ha coltivato relazioni di livello e ha scoperto di avere un’anima politica.