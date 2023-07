I biglietti che vanno oltre l’inflazione

Adesso è chiaro a tutti che i prezzi medi dei biglietti aerei sono saliti in verticale. Molto più dell’inflazione che spaventa. Dopo settimane di allarmi anche la parte governativa si è resa conto che in piena estate i voli stanno raggiungendo prezzi mai visti (da almeno 3 anni). Nessuno chiede di tornare alla mai dimenticata tariffa di 9,99 euro, però sulle linee nazionali si è superata la soglia di guardia. Per non parlare di quello a cui stiamo assistendo sui voli internazionali a corto e medio raggio.

È evidente che per lungo tempo si è lasciato correre, perché l’aumento del costo del carburante sembrava pesare sul sistema. Poi con il calo del greggio i biglietti aerei non hanno arrestato la corsa. E ora il Governo chiede chiarimenti. Potrebbe però essere tardi, molto tardi.