Corridoi stretti per le compagnie aeree

Adesso tocca ad Air Malta. La situazione finanziaria costringerà infatti il Governo del Paese ad intraprendere una via abbastanza stretta e tortuosa come fatto da Alitalia nella versione Ita.

I due anni di pandemia hanno lasciato scorie molto difficili da espellere nel tessuto dei vettori. Qualcuno ha lavorato in maniera maniacale su flotta e numeri per tenere in piedi l’attività, mentre altri hanno dovuto alzare bandiera bianca. Dipende senza dubbio dal mercato dove si opera.



In questo, va detto, Air Malta non è stata certo facilitata perché il segmento business non è l’industria portante. La Commissione Europea ha concesso il via libera alla creazione di una nuova linea aerea che non potrà essere la fotocopia di Air Malta. Ma la strada non sarà in discesa.