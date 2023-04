Zanetti e la nuova partita di Costa Crociere

Un altro passo in avanti di Mario Zanetti. L’uscita di scena dell’a.d. di Costa Crociere Michael Thamm ha confermato che il passo educato e felpato di Zanetti ha vinto e convinto. Nel senso che dai vertici di Carnival è stato ribadito ancora una volta e in modo perentorio che la conduzione di Costa resta e resterà (sempre più) nelle mani del d.g. Il ceo della capogruppo Weinstein ha sottolineato che “il ruolo dell’a.d. di Costa Crociere non sarà ricoperto da altri”. Discorso chiuso e la palla viaggia nella metacampo di Zanetti. Ora parte, chiaramente, un’altra partita.