Cercasi voli ed equipaggi

Il timore che si tratti di un’estate ancora sofferta. Le avvisaglie non mancano e malgrado le rassicurazioni si intravedono problemi all’orizzonte per il trasporto aereo internazionale.

Sia aeroporti sia compagnie aeree stanno cavalcando la ripresa in ogni modo, ma in troppi osservatori dimenticano che solo a inizio ’22 le aerostazioni erano ancora in piena sofferenza. Stesso discorso per le compagnie aeree, costrette a tenere a lungo gli aerei fermi (in pandemia) e ora gli equipaggi si riformano più lentamente del previsto.



Adesso, secondo Eurocontrol, la situazione appare in miglioramento ma siamo lontani da movimenti e traffico di qualche stagione fa. I piani operativi che arrivano da alcuni scali europei spiegano molto chiaramente che i mesi estivi saranno attraversati ancora da disagi e ritardi.