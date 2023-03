Un’operazione vecchio stile per Mapo Travel. Mentre la maggior parte delle imprese accorcia e riduce gli spazi, la società guidata da Barbara Marangi apre a Torino una nuova sede per dare forza a un piano che prevede nuove linee di prodotto. Mapo, con uno scatto di orgoglio, prova a mettere a punto un’operazione vecchio stile.

Il tour operator intende così aprire una seconda sede, nel Nord Italia. A Torino, la città che un tempo ha battezzato la nascita di imprese di alto livello come Going e Settemari, Francorosso e Comitour.



Aprire una sede, una seconda casa, appare decisamente sfidante. Mapo per farlo si affida a uomini e donne che hanno alle spalle anche l’esperienza di Settemari.



In questa fase dove le sedi tendono a sparire (le scrivanie in alcuni casi si condividono) e tutto si asciuga, viene spontaneo fare il tifo per chi non si arrende e preferisce fare un salto indietro.