Le compagnie e il tesoretto lungo raggio

Forse è passato sottotono un segnale che emerge dalla ricerca presentata da Airplus sul business travel. Il costo medio dei biglietti a lungo raggio è aumentato in maniera pesante (tra il 35 e il 41 %) e questo inizia a farsi sentire anche su programmazioni e viaggi leisure.

La diminuzione marcata di collegamenti e frequenze sulle linee a lunga gittata ha ridotto la competizione tra vettori e inevitabilmente liberato il sistema tariffario. Che non ha atteso molto tempo per andare a riprendersi quelle marginalità che per 2 anni sono sembrate un miraggio.



Molte compagnie non hanno ancora ripristinato tutti i collegamenti intercontinentali e, senza competizione, i prezzi dei biglietti possono viaggiare sopra i livelli di un tempo. Malgrado i vettori stiano lavorando da tempo su questo fronte con ingresso di nuovi aerei e assunzioni di personale dovremo attendere ancora qualche stagione. E le tariffe si muoveranno libere, senza molti ostacoli.