Si può dare di più

Dopo una giornata condita da dichiarazioni più o meno felici possiamo fare una breve analisi della notizia più attesa. Si riparte su mete ormai note e stracommentate con la ciliegina Mar Rosso. Però si poteva e si doveva fare di più, perché l’attesa è stata interminabile e le associazioni hanno fatto avanti e indietro mille volte. Bussare ai vari Ministeri e poi al Governo direttamente è servito ad alzare l’attenzione sul comparto.

Siamo stati a lungo nelle mani del ministro della Salute Roberto Speranza, che non ha mai raccolto alcun sollecito dal mercato.



Poi, a stagione ormai avviata, Speranza si è deciso a concedere il via libera su alcune mete inserendo una serie di normative non semplici.



Ancora ieri sera in molti cercavano di prendere tempo per rilasciare dichiarazioni in attesa di leggere tra le pieghe del provvedimento.



Chiaro che non bisogna andare tanto per il sottile, vista la situazione di due giorni fa. Si riparte, ma restano da fare ancora molti tornanti per risalire in cima. Forza.