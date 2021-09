Misteri low cost

Nessuno ne ha voluto parlare in modo chiaro. Pare tutto avvolto dal mistero, ma qualcosa deve essere successo. easyJet nei giorni scorsi ha chiaramente rifiutato le avances di Wizz Air, forse anche in modo stizzito.

Gli inglesi stanno cercando fondi sul mercato per 1,2 miliardi di sterline e hanno fatto sapere di aver respinto “un approccio preliminare”.



La notizia sui giornali inglesi è circolata immediatamente con Wizz Air indicata come possibile acquirente.



John Lundgren, amministratore delegato di easyJet, ha chiuso la vicenda affermando che il cda “non ha avuto esitazioni nel rifiutare l’offerta”. Lo stesso a.d. ha poi spiegato che la ricerca di fondi permetterebbe al suo vettore di andare alla ricerca di alcuni slot internazionali a fronte di una ripresa del traffico più marcata. In ogni caso pare ormai certo (come per altri settori) che assisteremo ad una fase di consolidamento anche per il settore low cost. Quindi di offerte rifiutate e trattative misteriose ne vedremo ancora molte.