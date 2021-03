Hanno ragione, come cantava il prof. Vecchioni

Hanno ragione, hanno ragione cantava Roberto Vecchioni in Luci a San Siro. Oggi più che mai vero dopo che nel giro di 24 ore abbiamo visto tanto, forse persino troppo.

Prima abbiamo letto che era possibile scavalcare tutte le zone rosse del mondo per partire. Parola dimenticata, antica. Sì, avete inteso bene, per un attimo abbiamo capito che era possibile partire e andare almeno alle Canarie, con tutti i protocolli del caso ovviamente.



Poi si sono scatenati gli altri protagonisti del mercato, quelli tagliati fuori da questa decisione governativa. E da poche ore è cambiato di nuovo tutto, perché alla fine da qualsiasi parte la si guardi tutti possono far valere la loro posizione.



Contrordine compagni si parte, ma quarantena di 5 giorni al ritorno.

Hanno ragione, professor Vecchioni.