Una reazione immediata dentro un lunedì nero con cancellazioni e tanta confusione.

L’ennesima giornata difficile per l’industria del turismo che si riunisce, discute per lunghe ore e alla fine mette a punto un documento chiaro che richiede al Governo lo stato di crisi.

Inascoltate per anni di fronte alle mille situazioni di crisi le associazioni di categoria hanno provato a rialzare la testa.

Ora chiedono all’Esecutivo di mettere a punto una serie di misure a sostegno del comparto che devono garantire il mantenimento dell’operatività aziendale. La situazione appare seria, molto seria.

Non c’è tempo da perdere e le istituzioni non possono fare ancora una volta finta di niente.



"Non si può sempre pensare solo ed esclusivamente ai flussi in entrata e dimenticare tutte le imprese che trasportano gli italiani all’estero”, hanno sottolineato alcune aziende del settore in attesa della nota congiunta arrivata a tarda sera. Imprese che creano occupazione e oggi sono di fronte a un momento difficile.

Anche questa volta, come in passato, la testata giornalistica TTG Italia sarà al fianco dell’intero settore per raccontare e sostenere in ogni modo un’industria che merita rispetto e attenzione.



Twitter@removangelista