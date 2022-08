Transizione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale: sono questi i tre settori di riqualificazione che verranno finanziati con 1,4 miliardi di euro grazie a un accordo sottoscritto dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dall’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco e dal direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana Giovanni Sabatini.

Ministero, Cdp e Abi hanno siglato una convenzione per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul ‘Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca’ (FRI), in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



Le agevolazioni sono previste nella forma del contributo in conto capitale, concesso alle imprese beneficiarie dal Ministero del Turismo utilizzando 180 milioni di risorse del PNRR. A queste si aggiungono i finanziamenti agevolati, concessi da Cdp a valere sul FRI, per un importo complessivo fino a 600 milioni, in affiancamento a prestiti di pari importo e durata (fino a 15 anni) erogati dal settore bancario a condizioni di mercato. Per un totale, appunto, di quasi 1,4 miliardi.



Potranno accedere ai finanziamenti imprese alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta e che svolgono attività agrituristica, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.



I programmi di investimento dovranno avere un ammontare di spese ammissibili compreso tra 500mila euro e 10 milioni.



Con la firma della Convenzione e il successivo coinvolgimento operativo del settore bancario, sarà possibile dare avvio all’iter di presentazione delle domande di accesso alla misura da parte delle imprese.



La data sarà definita a breve dal Ministero del Turismo.



Sui siti del Ministero del Turismo, di Cdp e di Abi verranno indicati gli istituti di credito che aderiranno alla convenzione.