Si è chiusa il 31 agosto la raccolta delle manifestazioni di interesse promossa dal bando per la selezione di immobili del patrimonio ricettivo italiano da acquisire e ristrutturare tramite un fondo immobiliare gestito da Cdp Immobiliare Sgr (Cdpi Sgr), società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, partecipato e finanziato dal Ministero del Turismo attraverso l’impiego di 150 milioni di risorse del Pnrr.

Sono state 111 le manifestazioni di interesse, una cifra sorprendente, distribuite su tutto il territorio nazionale, di cui oltre il 50% provengono dalle regioni del Mezzogiorno e circa il 25% dalla pubblica amministrazione. Le candidature ricevute riguardano tutte le tipologie di offerta turistica nei segmenti urbano ed extraurbano (mare, montagna, campagna, lago e termale).



L’obiettivo del progetto è quello di avviare un percorso di rilancio del settore finalizzato a incrementare l'offerta turistica, anche in location secondarie o in zone economicamente più svantaggiate. Si punta a favorire la nascita di un’offerta addizionale rispetto alle più consolidate destinazioni turistiche italiane, attraverso la riqualificazione e la valorizzazione di immobili ad alto potenziale turistico, con attenzione alla sostenibilità, alla digitalizzazione e all’efficienza energetica delle strutture.



La procedura, per rispettare i requisiti previsti dal Pnrr, prevede la selezione di almeno 12 immobili da acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre 2025 attraverso l’integrale utilizzo delle risorse europee a cui, considerato anche l’elevato numero di candidature pervenute, potranno eventualmente aggiungersi ulteriori capitali di investitori istituzionali che vorranno sostenere il progetto.



Cdpi Sgr pubblicherà sulla piattaforma online, entro 60 giorni da oggi, gli esiti della prima valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.