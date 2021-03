Sardegna: 1.200 richieste di sostegno al reddito per il turismo

Sono 1.200 le richieste di sostegno al reddito nel comparto turistico presentate all'Ente Bilaterale Turismo Sardegna, che ha messo a disposizione un fondo rivolto a titolari di imprese del turismo e lavoratori in difficoltà a causa del Coronavirus.

In particolare, riporta Ansa, 800 lavoratori del turismo hanno richiesto il contributo stagionalità e altri 350 hanno fatto domanda per il contributo genitorialità riservato a chi ha figli in età scolare.



"Quello turistico in Sardegna è uno dei settori più colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di Covid - commenta Giuseppe Atzori, presidente dell'Ente Bilaterale Turismo Sardegna - e lo dimostra anche il successo del fondo che abbiamo pensato di dedicare ai lavoratori in ginocchio a causa di questa pandemia".



In arrivo nelle prossime settimane c'è un nuovo ciclo di corsi di formazione, sulla scia della partecipazione raccolta l'anno scorso nei mesi clou della pandemia. O. D.