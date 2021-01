Roma, Andrea Coia nuovo assessore al Turismo

È ufficiale. Andrea Coia è il nuovo assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma. L'ex presidente della commissione Commercio prende il posto di Carlo Cafarotti, allontanato insieme al vicesindaco Luca Bergamo nell'ultimo rimpasto di giunta.

La sindaca Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza con le nuove nomine, ma già sabato, prima dell'ufficializzazione dell'incarico, sul suo profilo Facebook Coia aveva ringraziato la prima cittadina e commentato: “È il momento di lavorare tutti insieme per far ripartire le attività produttive e ricettive e dare sostegno ai tanti lavoratori impiegati in questi settori. Questa è la priorità sulla quale dobbiamo lavorare”. A. D. A.