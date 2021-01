Roma senza assessore al Turismo, Virginia Raggi ritira la delega a Cafarotti

Roma non ha più un assessore al Turismo. Venerdì scorso, al termine di un confronto in Campidoglio che non è riuscito ad appianare le "diversità di visioni politiche", Virginia Raggi ha ritirato le deleghe al vicensindaco Luca Bergamo e all’assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Carlo Cafarotti.



L'annuncio è arrivato con una nota del Campidoglio nella quale la sindaca ha ringraziato Cafarotti per il "contributo all'azione amministrativa" e per la realizzazione di "progetti importanti per la città, come il rilancio del settore turistico attraverso il Convention Bureau e FutouRoma o la riorganizzazione dei mercati rionali".



Cafarotti era entrato nella squadra di Raggi a maggio del 2018, in sostituzione del dimissionario Adriano Meloni. In una lettera di commiato rilanciata da repubblica.it l'assessore ha ringraziato i suoi collaboratori, ma ha anche spiegato di chiudere "con il rammarico di vedere derubricati con superficialità, i vostri lavori in poche e stringate righe”.

Amina D'Addario