Viaggi e assicurazioni, le richieste di risarcimento più assurde del 2020

Non solo voli cancellati improvvisamente, calamità o imprevisti. A volte le motivazioni alla base delle richieste di risarcimento danni avanzate alle compagnie assicurative che si occupano di viaggi possono essere insolite ed esilaranti. Alcune delle più bizzarre del 2020 sono state racccolte da Sportello dei Diritti, fornitore globale di assicurazioni di viaggio e assistenza medica.

In trappola in una villa piena di serpenti

A causa di un guasto elettrico un gruppo di viaggiatori in soggiorno a Bali si è ritrovato completamente al buio in una villa, scoprendo poi di essere in compagnia di un cobra, che stazionava sull’uscio di casa. Nonostante la cattura del serpente, i viaggiatori, forse fin troppo presi dall’ansia, ha richiesto un cambio di sistemazione e di voli.



Kitesurf in una lotta tra cani thailandesi

Facendo kitesurf in Thailandia, un viaggiatore ha fatto atterrare il proprio aquilone sulla spiaggia per andare in bagno. Nel frattempo, un gruppo di cani randagi in rissa ha ridotto a brandelli il suo aquilone, portando il viaggiatore a richiedere un risarcimento di 650 dollari.



Rinuncia al viaggio per combattere gli incendi boschivi

Questo eroico viaggiatore è stato schierato dalla Marina australiana per sostenere l'emergenza degli incendi boschivi e ha dovuto annullare il volo.



Problemi a casa

Una coppia in vacanza ha dovuto cancellare i suoi piani di viaggio e far rientro a casa a causa della rottura di un tubo dell'acqua, che ha completamente allagato l'alloggio. Al rientro hanno richiesto un risarcimento di oltre un migliaio di euro.



Attaccato da un cane

Durante una corsa mattutina in una esotica città europea, un viaggiatore è stato attaccato e morso da un cane. Il cane indossava un guinzaglio ed era con una vecchia signora. Il viaggiatore ha ricevuto cure in ospedale e ha anche preso appuntamenti presso alcuni specialisti in Europa.



Scimmia impudente

Camminando nella natura selvaggia indonesiana, un turista si è visto sfilare e lanciare da una scogliera gli occhiali da sole da una scimmia. Ripetutamente attaccato, ha chiesto un risarcimento di 890 dollari.



Droni attaccati da uccelli "assassini"

Una compagnia ha invece pagato due risarcimenti nel 2020 in cui due droni sono stati attaccati da uccelli e i droni non sono stati mai più recuperati.