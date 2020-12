Fs Italiane inaugura 2 Innovation hub

Fs Italiane ha inaugurato i suoi primi due “Innovation hub”, pensati per far incontrare investitori e imprese, particolarmente le start up, su alcuni temi specifici.

Si tratta di spazi fisici composti da aree di lavoro temporanee e flessibili, alternate a sale riunioni e postazioni per relax. Il primo è quello allestito presso la stazione Termini, a Roma, sul tema smart cities.



Il secondo invece è dedicato al mondo del turismo. Si trova a Napoli, nel Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II e sarà gestito insieme all'incubatore Campania NewSteel.



Entro il 2023, FS Italiane prevede di aprire altri cinque hub tematici: Reggio Calabria (Tutela del Territorio), Puglia (Logistica e Merci), Milano (Industria), Torino (Mobilità) e Bologna (Agrifood).