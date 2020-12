Sono rimasti 10 giorni di tempo per richiedere il Bonus Vacanze. Anche se si pensa di utilizzarlo nel 2021, la scadenza per la richiesta è rimasta fissata il 31 dicembre 2020, quindi è necessario affrettarsi.

Il provvedimento introdotto con il decreto Rilancio, che offre un contributo per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismo e b&b in Italia, ha infatti ottenuto un rinvio nella data dell’eventuale utilizzo grazie al decreto Ristori, mentre per quanto riguarda la data della richiesta, il termine è rimasto quello fissato nel momento della sua ideazione.



Con il decreto Ristori, anche vista la situazione epidemiologica italiana, che non ha consentito l’utilizzo del bonus nei mesi autunnali e ancor meno per le vacanze invernali, di fatto rese impossibili dagli ultimi provvedimenti di contenimento stabiliti dal Governo, la scadenza per l’utilizzo dei contributi è stata fatta slittare al 30 giugno 2021.



Ad essere prolungata è stata però soltanto la spendibilità, e non anche la scadenza nelle richieste. In sostanza, se gli italiani vorranno accedere al contributo per le vacanze del prossimo anno, dovranno richiederlo entro i prossimi 10 giorni, altrimenti rischiano di rimanere a bocca asciutta.