Esodo da Milano per le festività, 200mila in viaggio

In attesa dei provvedimenti del Governo per il periodo delle festività, Milano si svuota. Durante questo fine settimana è previsto infatti un esodo di circa 200mila persone.

I luoghi più affollati sono gli aeroporti e la stazione Centrale con un traffico di passeggeri stimato intorno alle 130mila unità. Rispetto al 2019 si registra comunque un calo notevole, -88% di media sugli scali di Malpensa e Linate.



Le destinazioni dei viaggiatori sono per lo più italiane a causa anche delle restrizioni imposte da altri Paesi UE, gettonatissimo il sud per i rientri dei fuorisede. Come riporta milanotoday.it, quasi esauriti i biglietti dei Frecciarossa sulla tratta Milano-Napoli, una situazione dovuta in parte alla riduzione sia dei posti a bordo sia dei convogli disponibili.