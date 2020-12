Oggi ultimo giorno in zona arancione, ecco quello che si può fare

C’è tempo fino alle 22 di oggi per spostarsi all’interno del proprio Comune, ad esempio per trasferirsi nelle seconde case in regione o per far visita a parenti e amici. A partire dalle 22 di oggi, infatti, scatta di nuovo la zona rossa per tutta Italia, con restrizioni che si protrarranno fino al 3 gennaio.

Come ricorda corriere.it ancora per oggi - ultima giornata di zona arancione prima delle festività di fine anno - si può andare nei negozi, aperti fino alle 21, e prendere cibo di asporto dai bar e ristoranti fino alle 22.



Si potrà uscire dal proprio comune per motivi di lavoro, salute o ecessità, ma anche per far visita a parenti o amici al massimo in due persone. Diversa la rege per i piccoli comuni, quelli con popolazione non superiore ai 5mila abitanti: in qesto caso ci si potrà spostare da un comune all’altro percorrendo una distanza non superiore ai 30 km. Resta però vietato andare nel capoluogo di provincia.



Il rientro a casa è consentito

Il rientro nell’abitazione dove si ha residenza o domicilio è sempre consentito; se dunque si ha residenza a casa dei genitori tornare a casa è permesso, anche varcando i confini regionali. È inoltre consentito il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro, ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione.



Il rientro nella propria abitazione - quella dove si ha residenza o domicilio - è permesso anche nei giorni di zona rossa. Sono inoltre consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato, oltre che quelle in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio.