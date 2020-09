Abbassare l’Iva per rilanciare il turismo: la proposta di Federturismo

Un abbassamento dell’aliquota Iva per dare una spinta ai consumi e far ripartire l’economia. È questa la proposta di Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, che sottolinea la necessità di abbassare l’Iva per almeno sei mesi, così come stanno facendo altri Paesi Ue.

In Germania ad esempio è da luglio che il provvedimento è stato adottato, con la riduzione dell’Iva dal 19 al 16% (e l’aliquota ridotta dal 7 al 5%).



“Seppur consapevoli che i nostri margini di manovra non siano equiparabili a quelli del governo tedesco sarebbe fondamentale poter focalizzare la riduzione a quei settori come quello del turismo che sono stati duramente colpiti dalla pandemia” dice Lalli.



Il provvedimento potrebbe essere inserito nel piano a cui sta lavorando il Governo.