“Quando ci si renderà contro dell’importanza del nostro comparto, sarà troppo tardi”. Non usa mezzi termini Luca Patané, presidente di Confturismo-Confcommercio (nella foto), commentando i dati del rapporto sul turismo internazionale presentato oggi da Bankitalia.

“Questo è solo l'inizio - sostiene -. Quando, a fine anno, mancheranno alla bilancia commerciale italiana i 17 miliardi di surplus generati dal turismo nel 2019, in pratica un terzo del totale, allora finalmente ci si renderà conto dell'importanza del nostra settore, ma sarà troppo tardi”.



Un’amara considerazione, la sua, dedicata "a chi - oggi come sempre - propone misure per l'export comprendendo tutto tranne il turismo, a chi si ostina a non riconoscere il ruolo dei servizi, in particolare quelli turistici, nel sistema di esportazioni del nostro Paese”. Un appello che Patané lancia sperando che questa “sia l'occasione per rinsavire".