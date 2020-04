Airbnb, due miliardi di prestiti in pochi giorni per la piattaforma

Arriva il secondo miliardo di dollari di cash per Airbnb. Dopo la prima tranche arrivata grazie a un accordo raggiunto con gli investitori Silver Lake e Sixth Street Partners e ora la volta di un prestito secco, con scadenza quinquennale per la sua restituzione.

I nuovi fondi serviranno per contrastare il drastico calo delle prenotazioni che la piattaforma sta facendo registrare in tutti i mercati. Negli Stati Uniti in alcune città di riferimento come San Francisco e Seattle la contrazione è stata del 50 per cento e la società sta spendendo ingenti somme per i rimborsi dovuti alle cancellazioni.



Il valore di Airbnb è passato da 32 miliardi di dollari del 2017 agli attuali 17 miliardi.