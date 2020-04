Dal mondo reale al mondo virtuale: Airbnb lancia le 'Esperienze Online' permettendo alle persone di tutto il mondo, costretti tra le mura domestiche a seguito dell'emergenza Covid-19, di continuare a coltivare hobby e passioni comodamente dal divano di casa.

Sono ben 50 le esperienze disponibili che permettono di viaggiare, virtualmente, in oltre 30 paesi del mondo. La piattaforma permette, ad esempio, di 'raggiungere' Firenze per imparare i segreti della cucina italiana; si vola poi a Stoccolma, con la mente e con il palato, per apprendere l'arte della pasticceria. E ancora ad Osaka per sperimentare la meditazione con un monaco buddista. Il tutto tramite Zoom.



L'iniziativa, oltre a offrire piacevoli momenti di svago ai viaggiatori, permette anche agli host di guadagnare. L.F.