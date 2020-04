Airbnb, alloggi gratuiti (o quasi) anche per i medici in auto isolamento

Airbnb, oltre ad offrire sistemazioni gratuite o a un prezzo agevolato al personale ospedaliero in trasferta impegnato nella lotta contro l'emergenza Covid-19, ha esteso l'iniziativa "Airbnb per medici e infermieri" anche a coloro che operano nella consueta sede di lavoro consentendo loro di trasferirsi, momentaneamente, in una delle strutture appartenenti alla piattaforma.

L'intento? Evitare eventuali contagi e proteggere i propri cari. "Ci ha molto toccato l'appello di medici e infermieri in prima linea, alla ricerca di una soluzione abitativa per isolarsi dalle proprie famiglie", ha dichiarato Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia. L. F.