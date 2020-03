Airbnb: 250 milioni di dollari per gli host colpiti dall’emergenza covid-19

Un fondo da 250 milioni di dollari per gli host. Questa la mossa di Airbnb per sostenere i proprietari di alloggio colpiti dalle cancellazioni, dopo l’esplosione dell’emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è stato direttamente il ceo Brian Chesky.

L’azienda di home sharing ha istituito inoltre un fondo da 10 milioni di dollari per i superhost e gli host di Esperienze che sono in difficoltà nel pagare l’affitto o il mutuo.



Potranno richiedere fino a 5mila dollari di finanziamenti a fondo perduto. Il fondo è costituito da donazioni sia dei dipendenti (per 1 milione di dollari) sia dei 3 fondatori di Airbnb: Brian, Joe e Nate (per 9 milioni di dollari).