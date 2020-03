Il ministro Franceschini nomina la commissione per i nuovi direttori museali

Il direttore dell’Egizio, il direttore del Prado e della National Gallery. Sono questi i componenti della commissione nominata dal ministro del Mibact Dario Franceschini per la selezione dei 13 nuovi direttori dei muesi italiani.

“Sono 425 gli aspiranti direttori dei musei italia – si legge in una nota - che hanno risposto al bando internazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.



I 13 istituti interessati dalla procedura sono: la Galleria Borghese; il Museo nazionale Romano; il Museo del Vittoriano e di Palazzo Venezia; la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini; la Galleria Nazionale delle Marche; il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; il Museo Nazionale d'Abruzzo; il Museo Nazionale di Matera; il Palazzo Ducale di Mantova; il Palazzo Reale di Napoli; il Parco Archeologico di Ostia antica; il Parco Archeologico di Sibari; la Pinacoteca Nazionale di Bologna.