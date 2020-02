Il Mef smentisce: “Nessun aumento dell’Iva su hotel, ristoranti e bar”

Cerca di mettere uno stop definitivo alle polemiche su un presunto aumento dell’Iva per gli alberghi, i ristoranti e i bar il Ministero dell’Economia e delle Finanze. E lo fa, dopo precedenti smentite, con un comunicato appena pubblicato sul suo sito, nel quale il Mef “ribadisce che, come ha affermato chiaramente il ministro Roberto Gualtieri, l'esecutivo intende incentrare la riforma fiscale sull’Irpef e di conseguenza non sta lavorando sull’Iva” si legge nella nota.

In sostanza, dice il comunicato, “il riferimento a eventuali possibili future limitate rimodulazioni si limita a non escludere la possibilità di interventi minori”.



E chiarisce in maniera definitiva il concetto: “Non è previsto alcun aumento dell’imposta, in linea con l’impegno più volte ribadito dal Governo a disinnescare tutte le restanti clausole di salvaguardia. Non sono quindi contemplati interventi su voci quantitativamente significative come bar, ristoranti e alberghi”.