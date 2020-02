Le agevolazioni e opportunità di risparmio fiscale del 2020

Dal 1° gennaio sono operative non solo diverse novità fiscali (particolarmente onerose: le ho riassunte qui) ma anche opportunità in termini di agevolazioni e possibili risparmi, anche per le agenzie viaggi, ed in questo articolo cerco di riassumerle molto brevemente:

Bonus assunzioni per apprendisti e under 35: incentivi che prevedono:

- esonero dal versamento dei contributi Inps del 50% fino ad un massimo di 3mila euro (per assunzioni a tempo indeterminato di persone under 35),

- sgravio totale dei contributi fino a 8.060,00 euro annui (per assunzioni a tempo indeterminato al sud),

- esonero dal versamento dei contributi Inps ed Inail per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza (fino al limite del reddito di cittadinanza stesso)

- contributi Inps ed Inail azzerati nel primo triennio (per assunzioni di apprendisti di 1° livello: cioè giovani dai 15 ai 25 anni con contratto di apprendista per la qualifica ed il diploma professionale).

Gli sgravi sono diversi e con diverse caratteristiche. Per chi volesse approfondire: qui trovate un quadro d’insieme.



Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi: viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi (computer, arredi, o altri beni con esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto e degli immobili). Il credito varia da un 6% (per la maggior parte dei beni strumentali) ad un 40% (per beni altamente tecnologici);



Rimborso delle commissioni ai clienti che effettuano pagamenti tracciati (pos, carte di credito, ecc.): Con il fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti un rimborso in denaro delle commissioni per l’utilizzo delle carte. Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020;



Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici: a differenza dell’agevolazione precedente (che è a beneficio dei clienti consumatori) questa è a beneficio di chi, come le agenzie viaggi, subiscono commissioni sugli incassi con Pos od altri strumenti elettronici: viene introdotto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni subite per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Con apposito provvedimento l'Agenzia delle entrate definirà termini e modalità per utilizzare il bonus.



Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.travelfocus.it