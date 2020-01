Venezia: allo studio un 'decreto scaccianavi' in vigore da aprile

Venezia e l’ingresso delle grandi navi restano sempre al centro di un dibattito che dal 1 aprile potrebbe avere un nuovo sbocco: secondo quanto riportato dal Sole 24Ore infatti, da quella data un decreto potrebbe allontanare dal centro le grandi navi. Su questa ipotesi si starebbe orientando proprio in queste ore il governo, che tramite i diversi ministeri interessati potrebbe varare quello che viene definito il ‘decreto scaccianavi’.

L'ipotesi allo studio

L’idea di porre limiti al passaggio dalle navi da aprile non è casuale, poiché proprio con l’arrivo della bella stagione le compagnie crocieristiche incrementano arrivi e partenze su Venezia.

Fra le soluzioni allo studio, ci sarebbe la possibilità di far ormeggiare le navi più grandi in una zona remota del porto di Venezia, quella dove abitualmente stazionano i container e dove attraccano i traghetti per il Levante. Per consentire alle navi di passare nelle zone della laguna più lontane dal centro storico sarebbe necessario approfondire i canali di navigazione. E per poter procedere a questo spostamento occorrerebbe mettere in cantiere anche importanti lavori di adeguamento dell’area, che risulta essere molto lontana dal centro di Venezia, a ridosso del petrolchimico di Marghera.