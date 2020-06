Franceschini: “Bloccheremo il passaggio delle Grandi navi a Venezia”

Presto le Grandi navi non potranno più passare davanti a San Marco. Lo ha detto il ministro del Turismo, Dario Franceschini, rispondendo stamattina in audizione in Commissione Istruzione al Senato sulle iniziative connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19. “Stiamo affrontando con i Ministeri competenti e gli enti locali il tema del passaggio delle Grandi navi davanti a San Marco e alla Giudecca – ha spiegato -. Penso ci sarà una ragionevole ma inevitabile eliminazione del passaggio delle grandi navi davanti a Venezia”.

Quello delle grandi navi è un tema caro al titolare del dicastero del turismo, che a inizio del suo nuovo mandato, nel 2019, aveva sottolineato la necessità di trovare una soluzione rapida e definitiva per la Laguna. “Entro la fine del mio mandato - aveva promesso - nessuna Grande nave passerà più davanti a San Marco.”