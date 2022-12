Giuseppe Pagliara, Nicolaus Valtur: da uomo di mare a montanaro

Apre oggi 6 dicembre 2022 il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, il primo della nuova collezione Valtur Italian Lifestyle, fortemente voluto da Roberto e Giuseppe Pagliara, rispettivamente presidente e a.d. del Gruppo Nicolaus.

Giuseppe è uomo del Sud, affezionato alla città natale Ostuni e legato ai valori della sua terra. Sole, caldo e mare. Lui stesso racconta come si è trasformato in uomo di montagna, sotto il Cervino, a 1.149 km da casa. E sfata alcuni luoghi comuni.



La neve l’ho scoperta da piccolo. Mio padre era un forestale, amava la montagna. Io e mio fratello Roberto ci siamo andati fin da bambini, a Madonna di Campiglio in Trentino o a Limone Piemonte. Avevo 10 anni quando ho messo gli sci la prima volta, ma ho smesso qualche stagione dopo. Roberto invece ha continuato, andando a sciare a Livigno, Folgarida, Ortisei.



La montagna vista dal Sud. Quando ero ragazzo si andava in settimana bianca, sulle Alpi. 2.000 km tra andata e ritorno erano tanti, e un week-end non avrebbe avuto senso. Ma non tutti avevano il tempo (e il denaro) per star via sette giorni, quindi ci accontentava degli Appennini. Dalla Puglia tanti andavano a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, a meno di 4 ore di auto. Una funivia e due piste, poca roba: lo so, al nord non l’avrà sentita nominare nessuno. Ma era il regno delle seconde case, ci si andava per le feste di Natale e - più che per sciare - il divertimento era stare in compagnia e fare delle gran mangiate.



A Ostuni c’è la neve. So che la mia regione viene identificata con il sole e il caldo, ma Ostuni sorge su tre colli a 218 metri sul livello del mare, dal quale dista 8 chilometri e ha un clima con tratti continentali. Ovvero, fa molto caldo d’estate, ma d’inverno la temperatura può scendere anche sotto zero. Una spolverata di neve capita ogni stagione, e ogni quattro o cinque anni arriva pure una nevicata. Personalmente, non ho mai comprato catene da neve, non saprei neanche montarle. Diciamo che da noi non è un problema molto sentito.



La prima volta che ho visto il Cervino. Non ero mai stato in Val d’Aosta e a Cervinia sono andato solo l’anno scorso, in vista della firma del contratto per la gestione del Cristallo. Il Cervino mi ha letteralmente folgorato. Di montagne ne ho viste, ma questa massa enorme di roccia, a forma di piramide, che incombe sulla valle sottostante, mi ha lasciato senza fiato. Da allora sono tornato svariate volte e non perdo occasione di ammirare la vetta all’alba o al tramonto, in pieno sole o oscurata dalle nuvole. Ogni volta è uno spettacolo nuovo ed emozionante.



Bere e mangiare in montagna. Il mio piatto preferito è il crudo di mare, quindi ammetto di non avere grande familiarità con la fondue bourguignonne o il Genepy (ndr - liquore a base di erbe, tipico della Val d’Aosta). I ristoranti del nostro Cristallo Ski Resort (Gou, il ristorante à la carte, e il Gargantua, main restaurant) propongono menù molto variegati: dalla carne al pesce, di mare ma anche d’acqua dolce. Una scelta di vini molto accurata, compresi i rossi più apprezzati (uno dei miei preferiti? il Barbaresco). E come sorpresa culinaria, una creazione del nostro chef stellato Alfredo Russo: sorbetto di ostrica. Vedete che il mare torna sempre...



É qui la festa! Nicolaus ha assorbito tutte le mie energie e non nascondo che la prima vacanza ad agosto - dopo vent’anni - l’ho fatta nel 2022. Sono andato al mare, in Grecia. In montagna, d’estate, non ci ho mai messo piede. Anche perché so che - quando trascorri ore in escursione, in estate, o sulle piste di sci, in inverno - la sera ti tocca andare a letto presto. I resort che ho visitato, anche quelli lussuosi, sono tutti così: dopo le 22, al massimo puoi berti una grappa davanti al camino acceso... Noi vogliamo sfatare questa tradizione: abbiamo previsto postazioni DJ Set in quattro ambienti diversi del nostro resort, il programma d’intrattenimento serale inizia alle 22 e finisce a notte fonda. Poi, vuoi andare lo stesso a nanna dopo cena? Vai, ma perdi qualcosa.