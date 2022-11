Via con Noi e Bluvacanze: anche noi abbiamo il terzo polo!

Il 13 novembre 2022 il Gruppo Bluvacanze e Via con Noi annunciano un’intesa che porterà la rete campana a integrarsi con il gruppo milanese. In quale forma non è chiaro (fusione societaria? newco? semplice accordo commerciale?), ma la sostanza è che le 112 agenzie indipendenti del network partenopeo (fondato e guidato da Giuseppe Ambrosino, Francesco Marzano e Mario Cinque) entrano nel portafoglio del polo turistico controllato da Msc e condotto dal ceo Domenico Pellegrino. Polo che comprende i marchi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare, Cisalpina Tours, Going e Blunet e oggi dichiara “308 agenzie di viaggio associate e 580 agenzie affiliate” (le prime sono Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, le seconde Blunet). Con le 112 apportate da Via con Noi (che a settembre 2022 erano uscite da Gattinoni/Robintur) Bluvacanze cuba oltre 900 agenzie di viaggio.

Dopo i leader di mercato Welcome Travel e Gattinoni, Bluvacanze si colloca al terzo posto, come numero di agenzie, quindi rappresenta a tutti gli effetti il terzo polo. Delle sei macro-aggregazioni che censivo nel 2019 due sono state assorbite (Geo Travel Network da Welcome Travel, Robintur da Gattinoni) e Uvet Travel System è alle prese con un complesso rilancio.



Sul podio del retail turistico italiano si pongono quindi due reti integrate verticalmente (Welcome e Bluvacanze), con Gattinoni che resta la sola indipendente. Tre sono le sfide che Bluvacanze / Via con Noi deve affrontare:



1. Ambrosino, Marzano e Cinque sono tutti titolari di agenzie campane e quindi fortemente radicati sul territorio, dispongono di una centrale di biglietteria da 19 milioni di euro e hanno sempre organizzato tour e pacchetti in proprio, con gruppi e groupages: in Robintur godevano di grande autonomia, probabile la rivendicheranno anche in Bluvacanze.



2. Se Welcome deve vendere essenzialmente Alpitour e Costa, Bluvacanze non può contare solo sulla vendita di Msc Crociere, dovendo aggiungere tutto il pacchettizzato t.o.: un po’ se lo fa in casa (con Going), un po’ lo acquista sul mercato, un po’ dovrà trattarlo con i nuovi partner di Via con Noi, notoriamente bravi a comprare (e poi a vendere).



3. Welcome e Gattinoni, negli ultimi due anni, hanno fatto shopping e si sono portate a casa centinaia di agenzie (anche reduci da esperienze di networking non soddisfacenti...). Chissà se l’integrazione con Via con Noi porterà nuova linfa e vigore al progetto di affiliazione Blunet, avviato nel 2016, ma che forse non ha raggiunto il regime auspicato all’inizio.



Tre sfide non facili, quindi, ma aiuta il fatto che Giuseppe Ambrosino e Domenico Pellegrino siano nati a pochi chilometri di distanza.