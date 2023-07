di Gaia Guarino

Il consueto Summer Party milanese accende il Gattinoni Hub di via Statuto. Un momento d’incontro, convivialità e spensieratezza per festeggiare l’inizio dell’estate, durante il quale - a ritmo di musica con il djset di Alex Farolfi di Radio Deejay - si incrociano volti noti del mondo del turismo e non solo. Tra gli invitati, ospite del padrone di casa Franco Gattinoni, anche il comico e conduttore televisivo Andrea Pucci. Il suo prossimo viaggio? In Thailandia tra relax e sport.



Siamo al party di Gattinoni, quindi la prima domanda è d’obbligo: viaggio in adv o fai-da-te?

Propongo il mio fai-da-te all’adv, loro mi danno dei suggerimenti e se migliorano le mie aspettative, allora mi fido.



Secondo lei, qual è il vantaggio di rivolgersi a un’adv?

Mi permetto di essere presuntuoso (ride), per uno come me sono in qualche modo obbligati a trattarmi bene sotto tutti gli aspetti! Mi mandano in resort dove vivo al meglio la mia vacanza cosicché io possa tornare a prenotare da loro, e soprattutto non dica alla gente di essermi trovato male.



Per il suo lavoro lei si sposta frequentemente, come si organizza?

Ho dei collaboratori di fiducia che conoscono le mie esigenze e gestiscono ciò di cui ho bisogno.



Perché Gattinoni?

Abbiamo lavorato insieme in occasione di un viaggio a Malta, inoltre il signor Gattinoni è un mio amico. C’è stata una collaborazione e stasera mi ha invitato.



Viaggio dei sogni?

La Micronesia, e ci andrò. Mentre per il prossimo viaggio che farò, ovvero a gennaio quando avrò un mese libero dagli impegni in teatro, mi affiderò proprio a Gattinoni. Desidero affittare una casa in Thailandia e trascorrere il tempo lì riposando e allenandomi perché mi piacciono la Kick boxing e la Muay thai.



Lei è notoriamente un appassionato interista. È volato a Istanbul per la finale di Champions League?

Non sono partito perché avevo un impegno il giorno prima, in più mi sentivo che non sarebbe andata bene e aggiungo un terzo motivo… sono pigro e vecchio!