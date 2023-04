Carolina Kostner, un A320 in suo onore e il sogno della Patagonia

di Paola Trotta

Le stelle Made in Italy dello sport volano su Ita Arways. È alla campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner che la compagnia ha dedicato il suo nuovo A320neo.

Da atleta ha viaggiato in tutto il mondo tra una gara e l’altra. Ora vive un periodo più calmo e dopo il grande successo dello show tv 'Cinema On Ice' viaggia da turista tra le bellezze italiane e sogna di visitare la Patagonia e il Nepal.



Che emozione prova ad avere un aereo col suo nome?

Vedere il proprio nome su un aereo è anzitutto un grandissimo onore e ringrazio Ita Arways. È molto emozionante sapere che con la mia passione e quello che ho fatto nel mondo dello sport posso lasciare un segno. La scia che lascia l'aereo un po’ mi ricorda il tratto che disegno con le mie lame sul ghiaccio. Spero che questo aereo possa portare in giro per il mondo tante persone a realizzare i loro sogni, come ho potuto fare io in giro per il mondo con le mie gare.



Che viaggiatrice è?

Ciò che cerco maggiormente è la tranquillità, che per me vuol dire rilassarmi, ricaricare le batterie e andare alla scoperta del posto in cui sono. Non sono una viaggiatrice che sceglie le mete più di tendenza del momento. Mi piacciono quelle meno note e infatti sto anche scoprendo tanti posti bellissimi in Italia. Non avevo dubbi, però fino ad ora non ho mai avuto così tanto tempo da dedicare al viaggio di piacere, e confermo che viviamo in un Paese fantastico.



Cosa ha scoperto dell'Italia che l’ha colpita particolarmente?

Per esempio l'Isola d'Elba, l'estate scorsa abbiamo scoperto posticini in cui in pieno luglio eravamo quasi da soli. Noi italiani abbiamo la fortuna di non dover viaggiare così lontano per vedere delle meraviglie uniche.



E quali le mete dove vorrebbe andare in vacanza?

Mi ispira tantissimo la Patagonia, mi piacerebbe fare un viaggio alla scoperta di quella sconfinata regione. Poi mi piacerebbe andare in Nepal, visitarlo a piedi. Sono una ragazza nata nelle Dolomiti e quel genere di mete sono del mio cuore.