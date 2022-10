Giorgio Panariello e il sogno del coast to coast Usa

di Paola Trotta

Versatilità, simpatia e professionalità sono alcuni alcuni elementi caratterizzanti di Giorgio Panariello amatissimo showman a teatro, tv, cinema. È tornato nella giuria della nuova edizione di “Tale e Quale Show” su Rai Uno condotto dal suo amico storico Carlo Conti, e dal 26 ottobre ritorna in teatro nel suo spettacolo “La favola mia” con una tournée in tutta Italia.

Quando viaggia per piacere che tipologia di viaggiatore è?

Mare, assolutamente mare quando posso scegliere una vacanza con un po' di tempo a disposizione, ma non necessariamente all’estero, anche a Forte dei Marmi, in Versilia. Io lì mi rilasso e poi trovo tutti i miei amici. Se invece il tempo è minore preferisco le città tipo Istanbul, Stoccolma, e visitarle con zaino e scarpe da ginnastica.



Il viaggio più bello della sua vita?

Zanzibar. Quando finì il mio primo spettacolo “Torno sabato” (varietà su Rai Uno nel 2000) ero single e con un mio amico abbiamo deciso di fare un viaggio per riposarci un po'.Ho ancora negli occhi l’immagine meravigliosa della notte, che guardi su e sei avvolto da questa volta celeste, hai le stelle addosso, sembra di toccarle con un dito. Per me che non avevo mai viaggiato è stato splendido, tranne il primo approccio quando dall’aeroporto abbiamo preso un bus verso l’hotel, di notte: mi vedo arrivare un camion addosso: non sapevo che guidassero a sinistra! (sorride, ndr).



Dopo questo lungo stop causa Covid, quali mete vuole visitare?

Un viaggio che voglio fare è il sogno americano con un tour in camper lungo la famosa Route 66 e i grandi parchi dell'ovest oppure a bordo del treno Empire Builder nella vastità e varietà dei paesaggi del Great American West o quelli che fanno il coast to coast. Altre mete che non ho mai visto e voglio assolutamente andarci sono Valencia, le Maldive, Messico, Madagascar.



I viaggi se li organizza da solo o anche con l’aiuto dell’agenzia di viaggi?

Agenzia! Ho un amico che ha un'agenzia di viaggi a Firenze fa lui e mi consiglia molto, mi fido molto. L'ultimo viaggio che ho fatto consigliato da lui è stato alle Seychelles.



Cosa non può mai mancare nella sua valigia?

Una tuta, sono molto pratico e comodo.