Anna Pettinelli e il mal d'America

di Paola Trotta

Anna Pettinelli, storica voce e volto di RDS, opinionista, presentatrice tv, professoressa della scuola di Amici, non ha solo la musica che le scorre nelle vene, ma anche il turismo. È una vera patita di viaggi che si organizza meticolosamente studiandone tutti i dettagli.

Dopo lo stop pandemico, ora che si può finalmente tornare a viaggiare più sereni nel mondo, quali sono le sue mete preferite?

Come primo viaggio che vorrei fare c’è la Thailandia. Ho viaggiato tanto ma mi manca proprio questa meta che mi attrae tanto. Al secondo posto c'è il Giappone e un po' tutto l'Oriente che ho visto poco, Tokyo tanti anni fa quindi è da rivedere, e poi Australia e Nuova Zelanda.



I viaggi se li organizza da sola o anche con l’aiuto dell’agenzia di viaggi?

Mi piace proprio organizzarmeli da sola nei minimi dettagli. È una vera passione. Mi godo il viaggio già prima di partire studiandomelo meticolosamente. Mi piace decidere la meta, scegliere l'albergo, guardando nel dettaglio le stanze e studiando meticolosamente zone, distanze, aeroporti/stazioni/metro/centro, cosa c’è intorno e quanto è lontano da ciò che voglio visitare. Chi non è appassionato come me fa benissimo ad andare nelle agenzie e farsi seguire da professionisti invece di soffermarsi sulle prime offerte che offrono vari siti con una serie di importanti dettagli che possono sfuggire. Calcoliamo che nelle agenzie ci sono persone che lavorano, pagano le tasse e soprattutto si aggiornano continuamente



Qual è il viaggio più bello della sua vita o la città del suo cuore?

C’è chi ha il mal d'Africa, io soffro del mal d'America. Amo le città New York, San Francisco ma quello adoro e mi manca è la sua natura, le immense distese, i canyon, il Colorado, il deserto dell'Arizona… Ma la città che ho nel cuore è Barcellona, di cui sono follemente innamorata, ci sono andata tantissime volte e girata in lungo e largo in ogni maniera.



Che rapporto ha con le valigie?

Sono veloce a farla, ma dipende dove vado. Se mi devo muovere agilmente, faccio tutti i rotolini ed entra l'impossibile in un trolley, ma se vado tre settimane in vacanza al mare mi porto dietro l'armadio!