Simona Ventura: “È l’ora di riscoprire l’Italia”

di Paola Trotta

"Il turismo riparte da Rimini con l'unica grande fiera del turismo internazionale". Così Simona Ventura ha dato il via alla 57esima edizione di TTG Travel Experience, moderando diversi incontri con grandi nomi del settore. Un'edizione particolare nell’anno più nero per il turismo ma la voglia di ripartenza è forte, confermata dalla grande partecipazione. La Ventura, conduttrice di successo e per anni giornalista sportiva, ama viaggiare. Ha girato il mondo, sogna il cost to cost negli Usa, ma ora è completamente focalizzata a conoscere tutti i tesori nascosti d’Italia.

Simona, questa edizione di TTG Travel Experience arriva dopo mesi di sofferenza del settore. Cosa la colpisce?

Per me sempre una grande emozione essere qui, sono una fedelissima del TTG, e del quartiere fieristico di IEG. Decisamente mi colpisce un’incommensurabile voglia di tornare a viaggiare. Siamo tutti appassionati di viaggi, tanto più adesso, dopo i mesi di lockdown. Vedo tanto impegno e voglia di ripartenza. Questa fiera con la presenza dei massimi esponenti del settore e istituzioni dà veramente un forte segnale.



Quando non viaggia per lavoro che viaggiatrice è?

Dipende dal tempo che riesco ad avere. Io e il mio compagno oltre a tanto da lavorare, grazie Dio, abbiamo i nostri cinque figli che sono sempre in casa, quindi da un po' di tempo per me viaggiare significa anche scappare, evadere e appena possiamo lo facciamo! (sorride, ndr). Mi piace molto la vacanza culturale. Ultimamente mi sono riappropriata della mia cultura contadina, di cui vado molto fiera e sono tornata alla campagna, a fare cose per la mia terra che è l’Emilia-Romagna. Mi piace il turismo slow



Il lockdown e la pandemia ha fatto riscoprire a tutti noi la bellezza dell’Italia. Le manca viaggiare all’estero?

Ho scoperto molto di più l’Italia, che è assolutamente un bene. Non mi è mancato andare all’estero anche se sono stata tanti anni a Miami. Mi piace molto New York, adoro Londra, ma qui è casa. Sto riscoprendo le perle e i tesori del nostro Paese meno noti, i borghi, il turismo di prossimità. Rispettando le precauzioni del caso, bisogna trovare la maniera di continuare a viaggiare perché l’Italia non può più permettersi di fare un altro lockdown, perché imploderebbe il Paese e così ci svenderebbero all’estero.



Il viaggio più bello della sua vita?

Ce ne sono tanti. Ogni luogo mi lascia sempre qualcosa dentro. Quest’anno, dopo tanto tempo, torno a rifrequentare la montagna, a sciare tra le cime della Valle d’Aosta, dove peraltro ho vissuto cinque anni. Mi piace tanto la montagna d’inverno come la campagna nelle stagioni miti, quindi primavera autunno.



Il viaggio dei suoi sogni?

Mi piacerebbe fare il coast to coast degli Stati Uniti attraverso l'interstate 95. Amo profondamente l’America, ma ora il mio obiettivo è conoscere in maniera approfondita l’Italia, vorrei iniziare a girare regione per regione e fare da ambasciatrice delle bellezze italiane all’estero e, come ha detto il Presidente di Enit Giorgio Palmucci, fare da Ambassador nel rilancio dell'Italia.



Le piacerebbe fare una trasmissione legata al turismo?

Assolutamente sì, bisogna ovviamente studiare tanto, ma in fondo già lo faccio a modo mio in alcune trasmissioni, come i reality e lo sport che fa tantissimo a livello di promozione del territorio legato agli eventi.



E che rapporto ha con le valigie?

Sono campionessa mondiale nel fare le valigie, ho tutti gli outfit pronti. Ho fatto la giornalista sportiva per molti anni per cui avevo la valigia sempre aperta che facevo e disfacevo in un lampo. Sono abituata.