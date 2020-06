Renzo Arbore l'ambasciatore dell'Italia nel mondo

di Paola Trotta

Il resto passa, lui rimane: Renzo Arbore. L'amatissimo showman foggiano, è tornato su Rai2 con il suo nuovo programma "Striminzitic Show", direttamente dal salotto di casa sua, insieme al musicista Gegè Telesforo, Arbore regala dal suo archivio privato delle chicche, inedite e non, e filmati della sua corposa carriera. A TTG Arbore racconta che dopo aver girato tutto il mondo, ora vuole dedicarsi e godersi l'Italia tutta, che sempre e comunque resta il paese più bello del mondo.

È riuscito a sorprenderci ancora una volta invitandogli spettatori direttamente a casa sua. Cosa ci mostra del suo archivio?

Durante la quarantena, ho messo in ordine il mio archivio. C'è davvero tanta roba, girata anche personalmente in giro per il mondo, con la mia orchestra, tante chicche inedite, spiritose, musicali, del mio repertorio Rai, ma anche prese dalla rete, tra cose curiose e talenti nuovi. La mia è una Tv sempre con un occhio popolare, ma esigente, non faccio la satira dell'attualità. Cerco di privilegiare delle chicche e strappare un sorriso



Nella sua vita e nella sua carriera ha viaggiato tanto.

Tantissimo. Ne ho combinate tante, io stesso mi dimentico di ciò che ho fatto e quante località ho visto. Riaprendo l'archivio ho rivisto quando stato sul palco del Radio City Music Hall di New York acantare, con Ben Gazzara e Anthony Queen tra il pubblico, bellissimi ricordi legati a Buenos Aires e ho fatto più di 1.500 concerti in giro per il mondo con la mia Orchestra con la quale sono andato a diffondere la musica napoletana e italiana. Ogni luogo ha un ricordo.



Quando tornerà a viaggiare, dove le piacerebbe andare?

Ho avuto una vita piena, ho viaggiato in tutto il mondo, ora alla mia età sono abbastanza sazio, sono tornato in alcuni luoghi e sono rimasto un po' deluso perché il progresso ha rovinato e danneggiato alcune località bellissime, mentre l'Italia no: ha sempre mantenuto la sua identità. Adesso la mia grande, fortissima voglia è lavorare un po' meno e godermi l'Italia di più. Ora è un "reato" non andare a Parma o a Lecce, nel Salento a scoprire le spiagge meravigliose. Andrò a godermi un po' il sole dell'Adriatico. Amo il mondo, ma l'Italia è l'Italia un paese da percorrere tutto ed è la cosa che mi piacerebbe fare: visitarla tutta, nord, sud, est, ovest!



La quarantena secondo lei ha fatto apprezzare ancora di più a noi italiani il nostro Belpaese?

Si è stata la riscoperta da parte degli italiani del proprio territorio e tutti hanno decantato le proprie città e le bellezze che abbiamo sotto casa. Tutto il mondo viene da noi. Questo è il paese dei più grandi artisti, la cultura è nata in Italia, dall'antica Roma, al Risorgimento fino a oggi.