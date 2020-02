Francesco Arca tra India e Sud America

di Paola Trotta

È un appassionato viaggiatore sia per lavoro che piacere. Francesco Arca, l'affascinante attore toscano, con all'attivo una corposa carriera nel cinema e in tv. Dal 23 febbraio torna su Rai Uno nella seconda serie de "La Vita Promessa 2" accanto a Luisa Ranieri. Nel 2017 è stato concorrente di Pechino Express. A TTG racconta la sua anima avventuriera, momentaneamente più misurata con i figli piccoli, che porterà presto alla scoperta del mondo. Se l'Africa e il Giappone sono nel suo cuore, la meta che sogna è l'India.

Quando non viaggia per lavoro che genere di viaggiatore è? Comodo e relax o d'avventura?

Sono cambiato da quando ho famiglia. Prima ero un viaggiatore con zaino in spalla e le vacanze le ho sempre fatte così, prenotando l'essenziale e immergendomi nel tessuto dei luoghi. Mi sono sempre arrangiato, divertito e goduto appieno le mete che ho visitato. Adesso non me lo posso permettere con i figli piccoli, facciamo vacanze più adatte a loro, ma quando cresceranno andremo allas coperta del mondo tutti insieme.



Il viaggio più bello della sua vita e la città che porta nel cuore?

Dal punto di vista emotivo nel cuore ho l'Africa. Ci sono stato tre volte in tre posti diversi. Emotivamente ti dona qualcosa che gli altri posti non hanno, è magico, c'è un'energia particolare, sembra cheveramente tutto sia nato da lì ogni volta che guardiamo il cielo e la Terra. Da un punto di vista prettamente visivo mi ha sconvolto il Giappone, non me l'aspettavo così potente.



Mentre qual è il viaggio dei suoi sogni che ha messo nella top list da fare assolutamente nella vita?

Ne ho uno che ho in mente da fare da tanti anni che l'India ma è un viaggio abbastanza complesso, complicato sotto tanti punti di vista. Mi piacerebbe fare un viaggio itinerante in Sud America, Argentina, Cile, Perù, Ecuador, Colombia. Questo era un giro che mi ero creato in 22 giorni, avevo già tutto, poi la mia compagnia è rimasta incinta e quindi è solo rimandato. Lo faremo.



Che rapporto ha con le valigie?

Umorale a seconda della giornata che ho e metto le cose in maniera ordinata o disordinata.



E cosa non può mai mancare nella sua valigia?

Facendo molto sport porto sempre con me un paio di scarpe da ginnastica.