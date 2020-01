Guillermo Mariotto stregato da Roma e dalle spa

di Paola Trotta

Il poliedrico stilista della celebre maison Gattinoni Guillermo Mariotto, è sempre in giro per il mondo tra sfilate di moda e con le sue splendide creazioni veste tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, cultura, arte e politica. Alla moda affianca una delle sue grandi passioni, la tv. È infatti noto anche come personaggio televisivo, come storico giudice di Ballando con le stelle su Rai 1, a Dettofatto su Rai 2 con la rubrica 'Le donne di Mariotto' e veste nuovamente i panni da giurato, nel nuovo talent game show Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. A TTG racconta di essere un eterno viaggiatore, per lavoro e per piacere, tanto che la valigia la considera un pezzo di sé. Amante delle spa e dei massaggi, ha scelto di vivere a Roma, che considera la città più bella del mondo.

Tra un impegno lavorativo e l'altro, durante le festività natalizie è riuscito a fare una vacanza?

Sono andato e tornato più volte dall'Arabia Saudita per dei matrimoni e finalmente quando mi sono fermato sono stato una settimana a Trevignano Romano davanti al camino in relax totale. Io vivo perennemente negli aeroporti e l'unica cosa che non voglio fare in vacanza è stare in un aeroporto, perché quello per me è lavoro.



Il prossimo viaggio di vacanza invece?

Ho in programma di andare presto in Libano a Beirut, se migliora la situazione, perché pare mi aspetti una storia d'amore (sorride, ndr).



Il viaggio più bello della sua vita e la città che porta nel cuore?

Roma. Ho girato tanto e visto tante città ma Roma resta la città più bella del mondo, tant'è vero che ci sono rimasto a vivere. Io sto nel posto in cui ho sempre sognato stare.



Quando non viaggia per lavoro che genere di viaggiatore è? Comodo o avventura?

Direi un po' e un po', a seconda della meta e della tipologia di viaggio. Una cosa che amo fare in qualunque località del mondo è rilassarmi facendomi fare dei massaggi. Sono un'amante delle spa, le cerco ovunque vada, e mi piace provare i trattamenti tipici locali.



Essendo eternamente in viaggio, che rapporto ha con le valigie? Amore o odio?

Sono talmente abituato a vivere con le valigie, che se non ho con me dietro le valigie mi manca un pezzo!



Da bravo stylist parte già con gli outfit pronti?

Sì, so già cosa mi devo mettere, è la mia forma mentis. Mi rendo conto che la gente impazzisce pe rdecidere cosa portarsi in vacanza. Potrei fare un tutor di come si fa una valigia! Per viaggiare, la mentalità è sapere chi vuoi essere e dove vai.