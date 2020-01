Roberto Cerè, una valigia per compagnia di vita

di Paola Trotta

È il mental-coach più famoso d’Italia. Roberto Cerè ha messo al servizio delle più illustri e quotate aziende internazionali la sua altissima professionalità, dalla Formula 1 (Ferrari) alla moda (Gucci), giochi (Mattel), banche (Intesa), retail (Benetton), microprocessori (AMD). È inoltre presidente della MICAP for Children Onlus, fondazione impegnata ad aiutare i bambini italiani e all’estero. Dopo diversi best-seller, sta spopolando in libreria con 'Amore', 'Salute' e 'Business', edite da Mind Edizioni e prossimamente sarà al cinema nei film 'Stay Calm' e 'Free'. E’ un viaggiatore up level e a TTG racconta la sua vita perennemente in viaggio, tanto da definire le valige le compagne della sua vita.

Riesce a conciliare relax e lavoro nelle mete che visita?

Normalmente viaggio molto comodo, sia per piacere ma soprattutto per lavoro considerato che le sessioni di 'deep coaching' che faccio da executive coach, si svolgono solitamente in una suite. Per cui ovunque vada prendo la camera più bella che la struttura ospitante mi può offrire



Il viaggio più bello della sua vita o la città che porta nel cuore?

Ho avuto il privilegio di poter toccare tutti i continenti e tutti gli oceani. Da quando avevo 18 anni ho iniziato a viaggiare molto, vivendo anche per mesi nelle città che più mi hanno rapito. Sicuramente New York è la città che sento di più e nella quale riesco a connettermi meglio. Ma anche un piccolo "pueblo" dell'arcipelago delle Canarie, Pozo Izquierdo, mi ha regalato dei momenti indimenticabili. Una terza destinazione nella quale mi piacerebbe invecchiare è La Jolla, vicino a San Diego.



Il viaggio dei suoi sogni?

Amazzonia. Perdermi, ovviamente con una guida esperta, nelle meraviglie della natura più vera e viva.



Cosa non può mai mancare nella sua valigia?

Il pigiama da aereo. Quando i voli sono oltre le 5 ore, la prima cosa che faccio quando salgo a bordo è di cambiarmi. Tolgo i miei abiti e indosso un pigiama/tuta che mi consente di vivere il viaggio come se fossi a casa. Lo consiglio a chi viaggia di frequente.



Che rapporto ha con le valigie?

Sono 'addictet'. Ho valigie di ogni marca e formato. Sono le compagne della mia vita.