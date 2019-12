Jill Cooper, Fuerteventura nel cuore

di Livia Fabietti

Fisico scolpito, sorriso smagliante ed energia da vendere: questo è l'identikit della carismatica Jill Cooper, nota conduttrice televisiva nonché personal trainer delle celebrities che, a 51 anni, è un vero vulcano. La sua vita è decisamente dinamica: anche sotto Natale infatti, Jill sarà impegnata, in giro per l'Italia, con il suo Super Jump Tour. A TTG ha rivelato di essere una vera e propria cittadina del mondo, una viaggiatrice per dovere ma anche per piacere dato che il suo lavoro la porta a compiere innumerevoli viaggi, soprattutto in Italia, di cui si è innamorata da giovanissima tanto da aver lasciato gli States. Il suo cuore batte anche per Fuerteventura, divenuta la sua seconda casa. Il sogno nel cassetto? La Nuova Zelanda.

Viaggia più per lavoro o per piacere?

Il mio lavoro mi porta spesso fuori casa: ho visto tantissimi posti, soprattutto in Italia. E non solo quelli più turistici. Collaborando inoltre con un tour operator, con il programma 'A lezione con Jill', ho avuto modo di allargare gli orizzonti e scoprire bellissime località (soprattutto in estate) come ad esempio Kos, Rodi, Santo Domingo etc. Non mancano però le occasioni di svago: cerco sempre di ritagliarmi del tempo per me e la mia famiglia. Magari faccio una full immersion nel lavoro per poi godermi una settimana di pausa e volare nella 'mia' Fuerteventura. Sono molto legata a quell'isola. Mio marito è surfista, ci piace molto stare al mare.



Cosa ha fatto scattare la scintilla per Fuerteventura?

È un'isola davvero magnetica. Una volta scoperta impossibile lasciarla. Basta guardarsi intorno per essere rapiti dai suoi paesaggi vulcanici che emanano un'energia speciale. Quando sono lì mi sento 'drogata di felicità', è davvero una sensazione incredibile: è una dimensione che crea dipendenza.



Dove si sente realmente a casa?

Fuerteventura è la mia seconda casa. In America, invece, non riesco a tornare così spesso: la distanza di certo non aiuta. Che dire dell'Italia? Ovviamente è nel mio cuore: sin dai tempi della scuola mi sono innamorata di questo Paese e delle sue bellezze tanto da mollare tutto e trasferirmi. Dal mare della Sardegna alle Cascate delle Marmore fino alle distese di agrumi in Sicilia senza dimenticare l'ottimo cibo: l'Italia ha davvero tutto. A mio avviso non c'è Paese più bello. Quello che offre non l'ho mai trovato altrove.



Dove le piacerebbe andare prima o poi?

Sono tanti in realtà i posti che vorrei visitare. Se potessi mi prenderei un anno sabbatico per studiare yoga a Bali, girare la Nuova Zelanda in bici e scoprire le mille sfaccettature della Thailandia.



Che viaggiatrice è?

Mi piace organizzare tutto da sola: fare ricerche online e studiare accuratamente mete e strutture è per me la parte più divertente del viaggio. Preferisco prenotare un appartamento piuttosto che dormire nel classico hotel: mi permette di vivere la destinazione in maniera più autentica.