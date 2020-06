Storia d’altre storie

Jacopo Veneziani, anni 25, dottorando alla Sorbona di Parigi, non è solo uno storico dell’arte. È un condensato di innovazione. Una case history vivente. Un modello che ovunque trasposto – non copiato, trasposto* – apporterebbe ovunque un quid di novità.

In lui si coagulano passione, competenza, garbo e uno stile comunicativo attualissimo che rispecchia fedelmente le appena citate doti. Quindi uno stile vero, una cifra mai imbrattata da spicciole tecniche comunicative finalizzate al mero imbonimento.



Dal 2015, per puro piacere personale, ha iniziato a divulgare su twitter il quasi invisibile: dettagli accuratamente celati tra pennellate e colpi di scalpello manovrati da artisti più o meno noti al grande pubblico. Ceselli dell’umana creatività nascosti tra pareti, soffitti, pavimenti dei più diversi spazi colonizzati nel tempo dall’essere umano.



Tutto questo è diventato un libro - #Divulgo. Storie della storia dell’arte, edito da Rizzoli – in cui si possono gustare i tanti segreti svelati da Jacopo, incredulo egli stesso che quanto reputava una semplice attività social sia potuta sfociare in un’opera da libreria.



Ma cosa c’è di così innovativo nel suo progetto? C’è la capacità di guardare oltre il facilmente visibile, il desiderio di andare a fondo, di comprendere attraverso lo studio e la competenza, di raccontare e divulgare il bello con costanza e con perizia, per il nobilissimo piacere di dare piacere.



Un vademecum di comunicazione prezioso per chiunque si occupi di gestire e di trasmettere con parole e immagini la bellezza nelle sue infinite sfaccettature: luoghi, comunità, tradizioni. Tutte espressioni di un patrimonio che – come l’arte – ci è stato solo temporaneamente affidato, ma che non ci appartiene. E che pertanto non possiamo vendere, men che meno svendere.



* NOTA: Delle molte interpretazioni assegnate al verbo trasporre, quello cui faccio riferimento è mutuato dalla chimica: lo spostamento di atomi all’interno di una molecola, causato dall’azione del calore o, più spesso, da quella di reattivi chimici in conseguenza del quale si ottiene una sostanza di caratteristiche differenti. In breve: il caloroso entusiasmo di Veneziani va trasformato dalla capacità di ciascuno in una soluzione nuova, con caratteristiche proprie. Questo è possibile solo mantenendo immutate le premesse. Ed evitando approssimativi duplicati.