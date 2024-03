Dolce Vita Orient Express, al via la vendita dei biglietti

Si apriranno il 2 aprile le vendite online dei biglietti della Dolce Vita Orient Express. Dopo una prima fase di prenotazione prioritaria è stato presentato anche il mock-up di una cabina del treno oltre al nuovo general manager de ‘La Dolce Vita’ Samy Ghachem.

Come riporta il Corriere della Sera, il treno di lusso realizzato da Arsenale con Orient Express, con il supporto di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione Fs e Treni Turistici Italiani, si prepara con 12 cabine deluxe, 18 suite, la suite La Dolce Vita, il ristorante, la lounge e il bar, a far vivere un’esperienza all’insegna del made in Italy.



“Questa iniziativa incarna l'essenza di un'esplorazione esclusiva, dove la raffinatezza incontra l'avventura - ha spiegato Gilda Perez-Alvarado, amministratrice delegata di Orient Express -. Nell'intraprendere questo viaggio insieme, invitiamo i viaggiatori a sperimentare il massimo livello di eleganza ed esperienza, immersi nel fascino e nello splendore dell’Italia”.



Gli itinerari variano a seconda della stagione. In programma ci sono il Coast to coast, Venezia e Portofino; la Bella Italia, Venezia e Siena; Matera e Palena, ‘La Transiberiana Italiana’; Montalicino, ‘Viaggio tra i vini italiani’; Monferrato Vino e tartufo; il Sud Italia – Maratea e Palermo; un’esplorazione lungo la costa da Palermo a Roma, ‘Alla scoperta della costa tirrenica’; Le meraviglie della Sicilia e del Mediterraneo.



“Con oggi segniamo un passo concreto verso la realizzazione di un sogno, per molti, ma anche l’inizio di una nuova frontiera italiana del mercato di lusso. Abbiamo creato un nuovo segmento di mercato - ha affermato Paolo Barletta, ceo di Arsenale Group -: le crociere su rotaia e la risposta dei pre-booking hanno già dato un segnale importante del successo di questa iniziativa. L’Italia può tornare a svolgere un ruolo di campione, oltre che nazionale, anche internazionale nel mondo del turismo intercettando sempre più un turismo di alta gamma e creando un modello vincente. Per questo abbiamo deciso di investire su un prodotto unico, capace di creare le condizioni per accogliere milioni di viaggiatori in una nuova forma, tutta italiana, di turismo slow, sostenibile e di lusso”.