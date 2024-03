I ponti di primavera con Avalon Waterways

L’Europa in fiore, vista dal fiume. Questa è la proposta di Avalon Waterways per le partenze della prossima primavera, che vedranno coinvolti i maggiori corsi d’acqua del Vecchio Continente.

Per la primavera saranno tre le rotte principali, su date che ben si sposano con le abitudini di viaggio degli italiani in corrispondenza dei Ponti. “Apriamo la stagione con la Crociera dei Tulipani, da 7 notti tra Olanda e Belgio - spiega Barbara Baldini, product manager European markets di Avalon – un classico della nostra programmazione in partenza il sabato di Pasqua, il 30 marzo. Una seconda partenza, invece, è prevista per il 20 aprile, andando a coprire anche il Ponte della Liberazione”.



Ritorna, il 30 aprile, anche Romantico Reno, la crociera di 7 notti che da Basilea attraversa l’Europa raggiungendo Amsterdam.



Tra le novità di prodotto più interessanti si segnalano 2 minicrociere sul Danubio da 3 notti, proprio in corrispondenza del ponte del 1° maggio. Questo nuovo prodotto, Un assaggio del Danubio, avrà come porti di partenza quelli di Budapest (28 aprile) e Vienna (1° maggio).



“Con l’introduzione in catalogo di Un assaggio del Danubio – chiarisce Baldini - intendiamo intercettare una tendenza, crescente di anno in anno in Italia, che vede prediligere soggiorni brevi all’estero. Si tratta di micro-cations, ovvero viaggi di breve durata da regalarsi più volte all'anno. Inoltre, con un assaggio del Danubio, vogliamo garantire ai nuovi clienti Avalon la possibilità di scoprire, anche in pochi giorni, l’ottima qualità del nostro prodotto e lasciarsi affascinare dall’esperienza unica di una crociera fluviale, che siamo certi li invoglierà a provare anche le nostre crociere più lunghe”.