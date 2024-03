Fiavet Campania contro l'abusivismo: un QR code per le agenzie

Un QR code, un codice identificativo per le agenzie di viaggi abilitate. La proposta per contrastare l’abusivismo è quella di Fiavet Campania. “Un progetto - ha spiegato alla Bmt Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania Basilicata - che doveva partire in via sperimentale lo scorso anno. Abbiamo avuto un tavolo di incontro con la Regione Campania per istituire questo codice identificativo per le agenzie di viaggi, ma poi tutto si è arenato”.

"Servono nuove regole europee"

“Il turismo a Napoli è cruciale per l'economia, ma l'illegalità danneggia il sistema - denuncia Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e vicepresidente Confesercenti Nazionale con delega al Mezzogiorno -. Ci sono troppi abusivi nel nostro settore. Servono nuove regole di livello europeo”.



L’abusivismo, ha aggiunto, “frena l’economia sana. È necessario il sostegno politico per gli imprenditori onesti. Confesercenti è pronta a collaborare con tutte le istituzioni, ma serve un intervento immediato”.



“Il governo - spiega Gianluca Caramanna, deputato e Consigliere del Ministro del Turismo, ha accolto le richieste di Confesercenti - si impegna a favorire la crescita delle aziende e a contrastare l'abusivismo. La collaborazione tra istituzioni e associazioni è fondamentale per promuovere il turismo come motore trainante dell'economia italiana. Solo vincendo la sfida contro l'illegalità l'Italia potrà posizionarsi al vertice mondiale del turismo”.



“Il primo obiettivo è la creazione di un elenco pubblico di agenzie abilitate – sostiene Federico Lucarelli, legale di Fiavet-Confcommercio -; come tutti sappiamo esiste il portale Infotrav dove dovrebbero essere iscritte tutte le agenzie, ma questo aggiornamento soffre di rallentamenti burocratici, e noi abbiamo fatto diverse proposte per la soluzione a questo problema anche per i consumatori”.